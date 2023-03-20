وصول جثمان الفنانة الراحلة لبنى محمود إلى مسجد السيدة نفيسة لصلاة الجنازة

وصل جثمان الفنانة الراحلة لبنى محمود، قبل قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة عليها.

رحيل الفنانة لبنى محمود

ورحلت الفنانة لبني محمود، مساء أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، إثر إصابتها بنزيف في المخ بعد سقوطها، ومن المقرر دفنها بمقابر العائلة.

ونعى عدد كبير من الفنانين، الراحلة، حيث كتبت دنيا سمير غانم، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع إنستجرام: «البقاء لله.. إنّا لله وإنّ إليه راجعون»، فيما كتب طه دسوقي: «إنّا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذة لبنى محمود في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. أرجو الدعاء».

بينما كتب أكرم حسني، «الله يرحمك يا أستاذة لبنى.. هتوحشينا»، وعلق حسام داغر، ناعيًا لبنى محمود: «الله يرحمك يا أستاذة لبنى.. كنتي بتضحكيني من قلبي.. اشتغلنا سوا في ابن حلال وبنك الحظ.. دمك الخفيف وروحك الحلوة هتفضل دايما الناس فاكراهم».

أما مدحت تيخا، فكتب: «يا لبني يا عسل زعلت عليكي جدًا يا حبيبتي.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. يارب العالمين أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».