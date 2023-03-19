نجوم الفن ينعون لبنى محمود.. «هنفضل فاكرين روحك الحلوة»

نعى عدد كبير من الفنانين، الراحلة لبنى محمود، التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المُقرر تشييع الجنازة ظهر غد الاثنين من مسجد السيدة نفيسة.

حسام داغر ينعى لبنى محمود

وكتب الفنان حسام داغر، ناعيًا لبنى محمود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الله يرحمك يا أستاذة لبنى.. كنتي بتضحكيني من قلبي.. اشتغلنا سوا في ابن حلال وبنك الحظ.. دمك الخفيف وروحك الحلوة هتفضل دايما الناس فاكراهم».

كما كتبت دنيا سمير غانم، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «البقاء لله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

كما نشر الفنان أكرم حسني، صورة تجمعه مع الفنانة لبنى محمود من فيلم «بنك الحظ» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها: «الله يرحمك يا أستاذة لبني.. هتوحشينا».

أما مدحت تيخا، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «يا لبنى زعلت عليكي جدًا يا حبيبتي.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. يا رب العالمين أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وكتب طه دسوقي: «إنّا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذة لبنى محمود في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. أرجو الدعاء».

مدينة الإنتاج الإعلامي تنعى لبنى محمود

أما الصفحة الرسمية لمدينة الإنتاج الإعلامي، نعت الفنانة لبنى محمود على فيس بوك، قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة لبنى محمود.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».