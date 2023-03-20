ضبط 5 كليو «حشيش» مع شخصين في مصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف للاتصال بعملائهما.

ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في الإسماعيلية

كما أسفرت الجهود عن ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفين للاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة نصف مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.