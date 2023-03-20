ضبط حشيش بـ500 ألف جنيه بحوزة شخصين في مصر الجديدة

ضبطت مديرية أمن القاهرة، شخصين، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، مـبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهواتف للاتصال بعملائهما.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما(كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو نصف مليون جنيه.