حبس شخصين بتهمة حيازة 24 كيلو حشيش في المعادي.. محامٍ يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بمنطقة المعادي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل البلاغ لوصول اخطار لقسم شرطة المعادي بالقاهرة حيال شخصين تبين قيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة.

وتبين من التحريات امتلاكهما لـ24 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش - 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بمليون و680 ألف جنيه، وضبط المتهمان وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة القانونية

وأوضح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.