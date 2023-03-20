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«الداخلية»: القبض على 5 تجار مخدرات بـ«حشيش وهيروين» في الشرقية

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الإثنين 20 مارس 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم. 

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم المتهمين، وأمكن ضبطهم 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم 24 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 2,400 كيلو جرام، و8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، و4 بنادق آلية، وطبنجتين، و8 خزائن، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و3 سيارات، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و5 هواتف محمولة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ330 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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