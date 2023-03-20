راعي الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يعلق فانوس وزينة رمضان بالكنيسة

في لفتة طيبة، قام القمص يؤنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بتعليق الزينة وفانوس على مقر المطرانية بالغردقة، احتفالا بحلول شهر رمضان الكريم، في ضوء مشاركة أطياف الشعب المصري فرحتهم بحلول الشهر الكريم.

الكنيسة الكاثوليكية تتزين بفانوس رمضان

وكشف القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» عن فرحته بمشاركة في احتفالات حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه ليس بجديد على أطياف الشعب المصري، حيث يقوم بتعليق الفانوس والزينة بمقر بالكنيسة بالغردقة كل عام.

وقدم القمص يؤانس التهنئة لجميع المواطنين والشعب المصري بحلول الشهر الكريم، وشعب البحر الأحمر بشكل خاص، ودعا الله ببركة شهر رمضان أن يسود الرخاء والأمن والأمان على مصرنا الحبيبة.

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يهنئ الشعب المصري

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه يتمنى من الله أن يتقبل صيام جميع أخوته من المسلمين ويعيد الاحتفال والمناسبات بخير، مقدما التهنئة للقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد وكيل مطرانية البحر الأحمر، أنه في جميع المناسبات يشارك شركاء للوطن بعضهم البعض، حيث يقوم المسلمون من جيرانه وأصدقائه بتهنئته في كل مناسبة، ولا بد أن يفرح الجميع بشهر رمضان الكريم.

راعي الكنيسة الكاثوليكية يوزع كرتونة رمضان

يذكر أن راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر قام بتجهيز كمية من كراتين رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك.