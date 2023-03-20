مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023 بعد تخفيض عدد ساعات العمل

أعلن البنك المركزي المصري، مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وتحديدا يوم 23 مارس 2023، حيث يقل في الشهر الكريم عدد ساعات العمل، ونرصد في السطور التالية التفاصيل.

وكشف البنك المركزي المصري، عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023، عبر بيان صادر عنه، ليكون للموظفين مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، ليصبح بذلك 4 ساعات فقط متاح فيها تقديم الخدمات للجمهور.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023

وبالنسبة للعملاء أي الجمهور يمكن الذهاب إلى البنوك بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

يذكر أنّ الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023، سواء رسمية أو أسبوعية، ستكون 10 أيام وتشمل «يوم شم النسيم 17 أبريل المقبل، ووقفة عيد الفطر التي يتم جمعها مع إجازة عيد الفطر وستكون يوم 20 أبريل، والجمعة والسبت من كل أسبوع أي 8 أيام إجازة أسبوعية».