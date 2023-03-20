السؤال رقم 20 في مسابقة عظماء صنعوا التاريخ.. «من هو شيخ الصيادلة؟» 

مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، هي مسابقة بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، عبارة عن 20 سؤالًا ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة لـ3 جوائز للأكثر مشاركة خلال الشهر قيمة كل منها ألف جنيه، للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلا عن 3 فائزين شرفيًا من داخل مصر، وجائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي»، وتسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما سيتمّ منح شهادات تقدير في الأكثر مشاركة والإجابة الأسئلة المجمعة.

الفائز في مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

وأعلنت وزارة الأوقاف الفائز عن السؤال التاسع عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بعد أن شارك في الإجابة الصحيحة 3400 متسابقا، وفاز بجائزة قدرها ألف جنيه دعاء عادل عبدالله رائدة اجتماعية من المنيا، وفاز بالجائزة الشرفية دجاة من كتخل مصر، محمود رياض عبد الرؤوف كامل من المنوفية، فطمة أحمد أبا زيد من أسوان، وريحانة محمد أحمد عمر طالبة ثانوية ببورسعيد، بنسخاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي».

وأوضحت «الأوقاف»، في فيديو عبر قناة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على «يوتيوب»، أنَّ الفائز بالجائزة الشرفية للمسابقة من خارج مصر كل من عمرو عبد الله بالكويت، ونجلاء نبيل نبوي بالكويت، وأحمد عبد الفتاح خضر بالإمارات.

السؤال العشرون من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

ويقول السؤال الـ20 من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ: «يعتبر خبيرا في علم النباتا والطب والصيدلة، وأعظم عالم نباتي في العصور الوسطى، وساهم بطريقة عظيمة في مجالات الصيدلة والطب ويعرف برائد علم النبات وشيخ الصيادلة، ولد في أواخر القرن 12 الميلادي بقرية سالمدينا الأندلسية، سافر للمغرب والجزائر وتابع جولاته لآسيا ومنها لسوريا والحجاز ومصر».

سؤال مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

واستكمل السؤال: «جمع عدد كبير من الأعشاب واجتمع مع علماء هذه البلاد فتدارس معهم أنواع النبات وفوائده، ودون كل اكتشافاته وزرتب أسماء النبات بالأبجدية ثم حول موسوعته لمرجع، وبعد حياة حافلة بالإنجازات كمان لها أثر في الحضصارة الإسلامية والأوروبية، توفي في دمشق سنة 1248 تاركا الكثير من المؤلفات في مجال النباتات والصيدلة.. السؤال من هو؟».

وحددت وزارة الأوقاف طريقة الإجابة على أسئلة مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بأن ترسل الإجابات على «أوقاف أونلاين» والنافذة المخصصة للمسابقة.