الكرملين: بوتين ونظيره الصيني سيناقشان قضية أوكرانيا وخطة السلام

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، سيناقشان قضية أوكرانيا وخطة السلام الصينية في محادثاتهما في موسكو.

وأضاف بيسكوف: «بطريقة أو بأخرى، فإنّ المواضيع التي سيتم التطرق إليها في هذه الخطة ، ستثار حتما خلال تبادل وجهات النظر حول أوكرانيا. وبالطبع، ستظهر أوكرانيا على جدول الأعمال، ويمكن للمرء أن يفترض أنّه سيتم طرح هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى»، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وشدد بيسكوف على أنّه بالطبع سيقدم الرئيس بوتين تفسيرات شاملة، حتى يتمكن الرئيس شي من تشكيل رؤية مباشرة للوضع الحالي من الجانب الروسي.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الكرملين، أنّ المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بين روسيا وأفريقيا، الذي سيلقي فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في وقت لاحق اليوم، مهم لتنمية علاقات موسكو مع دول هذه القارة.

وقال بيسكوف -في تصريحات للصحفيين- «بعد الساعة الثالثة بعد الظهر، سيلقي الرئيس الروسي كلمة أمام المؤتمر البرلماني الدولي الثاني بين روسيا وأفريقيا. وهذا حدث دولي بالغ الأهمية في سياق تطوير وتحسين سلسلة العلاقات الكاملة بين روسيا والدول الأفريقية، وكذلك في سياق الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها في يوليو المقبل، وتجري الآن الاستعدادات المكثفة».