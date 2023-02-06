توقعات طقس البحيرة اليوم: أمطار رعدية بنسبة 60% ونشاط للرياح

طقس البحيرة اليوم، أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، إذ تشهد المحافظة طقسا باردا في الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهاراً، باردا ليلاً، على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة اليوم يشهد فرصا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً، وغزيرة على بعض المناطق بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريباً، ونشاط للرياح.

طقس البحيرة اليوم

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، مضطربة جداً مساءً، في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إذ يترواح ارتفاع الموج بين (4: 6) أمتار، على أن يكون اتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية.

توقعات بسقوط أمطار على البحيرة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة في طقس البحيرة اليوم، سجلت العظمى 16 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 10 درجات.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات لمتابعة حالة الطقس السيئ.

استعدادات البحيرة لحالة الطقس السيئ

وشددت على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة لمطالب للمواطنين فيما يتعلق بسوء حالة الطقس.

ووجهت بمراجعة اللافتات الإعلانية والتأكد من ثباتها مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظراً للرياح الشديد.