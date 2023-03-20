«الإفتاء» تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في بث مباشر .. غدا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر رمضان الكريم، غدا الثلاثاء 29 من شعبان 1444، والموافق 21 من مارس 2023، وتشير الحسابات الفلكية إلى أنّ أول أيام شهر الصيام سيكون الخميس المقبل، ويتبقى الإعلان الرسمي من دار الإفتاء غدا.

استطلاع هلال شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء في بيان عنها قبل قليل، أنّ استطلاع هلال شهر رمضان سيكون من خلال بث مباشر على التلفزيون المصري وعبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر «فيس بوك»، عقب صلاة المغرب، بنصف ساعة تقريبا.

دار الإفتاء

وجاء نص بيان دار الإفتاء المصرية بشأن استطلاع هلال شهر رمضان 1444 الموافق 2023 كالتالي: «غدًا بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك، سيتم عمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.. اللهم بلغنا رمضان».