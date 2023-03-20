شركات السياحة تحذّر المعتمرين من عدم الحصول على باركود العمرة

ذكرت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنّ كل مواطن حاصل على تأشيرة العمرة ولم يحصل على «باركود العمرة» الصادر من البوابة المصرية للعمرة، لن يمكنه الخروج من المنافذ والمطارات المصرية، ولن يسمح له بالسفر إلى العمرة، موضحة أنّ الحصول على الكود التعريفي للمعتمرين من البوابة المصرية للعمرة، شرط أساسي لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات والمنافذ، وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة.

مدة صلاحية باركود العمرة

وأوضحت الغرفة، أنّ الكود التعريفي الصادر للمعتمرين أو باركود البوابة المصرية للعمرة، صلاحيته 7 أيام من تاريخ مراجعة برنامج العمرة واعتماده من قبل الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار وليس من تاريخ السفر، لافتة إلى أنّ هناك العديد من تأشيرات السفر لن يستطيع المواطن الحاصل عليها السفر للمملكة إلا بوجود باركود العمرة، وهي «تأشيرة العمرة، وتأشيرة زيارة السياحة، وتأشيرة زيارة الفعاليات، وتأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين، وتأشيرة زيارة المضيف، وتأشيرة الزيارة الشخصية».

تأشيرات لا تتطلب الحصول على باركود العمرة

ولفتت غرفة شركات السياحة إلى أنّ هناك العديد من تأشيرات السفر لا يلزم حاملها الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، وهي «تأشيرة الزيارة العائلية، وتأشيرة الزيارة التجارية، وتأشيرة رجال الأعمال، وتأشيرة زيارة المؤتمرات، وتأشيرة المرور، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية».

وأكدت الغرفة ضرورة توجه أي من الحاصلين على تأشيرات الدخول إلى المملكة ممن يتطلب الحصول على باركود العمرة الصادر من البوابة المصرية للعمرة، إلى شركة سياحة معتمدة ومسجلة على الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية، لاستصدار الباركود تفاديا لإلغاء السفر.