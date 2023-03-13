شركات سياحية تطالب بزيادة رحلات طيران العمرة بين مصر والسعودية في رمضان

طالبت 1923 من شركات السياحة المصرية، التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة هذا العام، شركات الطيران العاملة في نقل المعتمرين بين مصر والسعودية، بزيادة عدد رحلاتها خلال شهر الصوم، تفاديا لأي مشكلات أو تكدسات في المطارات خلال هذا الشهر.

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنّ الطاقة التشغيلية الحالية لشركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية قد لا تستوعب كامل هذا العدد.

مطالب برحلات إضافية لاستيعاب أعداد المسافرين للعمرة

وشدد وحيد لـ«الوطن»، على ضرورة أن تتخذ شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية على وجه الخصوص، قرارا بتسيير رحلات إضافية خلال شهر رمضان لاستيعاب أعداد المعتمرين المصريين الذين سيسافرون لأداء مناسك العمرة خلال شهر الصوم، والذين لن يقل عددهم وفقا لمعدلات الحجز الحالية عن 100 ألف معتمر.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أنّ شهر رمضان من أشهر الذروة التي يقبل المعتمرون من كل أنحاء العالم على السفر لأداء المناسك خلاله، مشيرا إلى أنّ شريحة كبيرة من المواطنين المصريين تحرص على أن تكون رحلة العمرة الخاصة بها خلال شهر الصوم، ما يتطلب زيادة في السعة المقعدية لشركات الطيران خلال هذا الشهر، كي لا تحدث أي أزمات في مواعيد انطلاق الرحلات أو تكدسات في المطارات.

أسعار تذاكر الطيران بموسم عمرة رمضان

وأشار وحيد، إلى أنّ أسعار تذاكر الطيران التي أعلنتها شركة مصر للطيران لشهر رمضان المبارك، تبدأ من 9 آلاف و500 جنيه وتصل إلى نحو 15 ألفا و500 جنيه لبعض الرحلات التي يكون مواعيد العودة خلالها في الأيام المميزة، كيوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر المبارك.