باركود العمرة.. كود لا يمكن السفر لأداء المناسك بدونه

قالت غرفة شركات السياحة، إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحصول على باركود العمرة الصادر من البوابة المصرية للعمرة (الكود التعريفي) يعد شرطا أساسيا لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات والمنافذ، وذلك وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة.

ولفتت الغرفة إلى أن أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة ولم يحصل على باركود العمرة لن يستطيع الخروج من المنافذ والمطارات المصرية ولن يسمح له بالسفر إلى المملكة العربية السعودية.

إلغاء سفر 200 مواطن لعدم حصولهم على باركود العمرة

قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأسبوع الماضي شهد إلغاء سفر ما يقرب من 200 مواطن إلى المملكة العربية السعودية وإعادتهم من مطار القاهرة رغم حصولهم على تأشيرة العمرة وذلك لعدم حصولهم على باركود العمرة الصادر عن البوابة المصرية للعمرة ، موضحا أنه لم يسمح لهؤلاء المواطنين بالسفر إلا بعد أن حصلوا على باركود العمرة.

تأشيرات للسعودية تلزم حامليها بالحصول على باركود العمرة

وأشار إلي أن هناك العديد من تأشيرات السفر للسعودية لا يستطيع المواطن الحاصل علىيا السفر للمملكة إلا بوجود باركود العمرة، موضحًا أن هذه التأشيرات هي تأشيرة العمرة وتأشيرة زيارة السياحة وتأشيرة زيارة الفعاليات وتأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين وتأشيرة زيارة المضيف وتأشيرة الزيارة الشخصية.

وأوضح أن هناك أيضا العديد من تأشيرات السفر للمملكة العربية السعودية لا يلزم حاملها الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة وهي تأشيرة الزيارة العائلية، وتأشيرة الزيارة التجارية، وتأشيرة رجال الأعمال، وتأشيرة زيارة المؤتمرات وتأشيرة المرور والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة ) والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.