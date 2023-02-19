1923 شركة سياحية نظمت رحلات في موسم العمرة 1444 منذ أكتوبر 2022

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة 1444 هجريا في أكتوبر الماضي وحتى الآن تجاوز الـ320 ألف معتمر، موضحا أن تلك الأعداد ستتجاوز الـ500 ألف معتمر بنهاية أبريل المقبل.

1923 شركة سياحة نظمت رحلات العمرة خلال موسم 1444 هجريا

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن موسم العمرة 1444 هجريا شهد قيام نحو 1923 شركة سياحة بتنظيم رحلات العمرة خلال هذا الموسم، موضحا أن رحلات العمرة منذ بداية الموسم وحتى الآن لم تشهد أية مشكلات.

تنظيم رحلات موسم العمرة 1444عبر بوابة العمرة المصرية

وأشار إلى أن كل رحلات موسم العمرة 1444 هجريا، جرى تنظيمها عبر بوابة العمرة المصرية، وبوابة العمرة ساهمت بشكل كبير في نجاح موسم العمرة لهذا العام، كما حافظت على حقوق المعتمرين المصريين وحمتهم من التعرض للنصب.

وتابع أن موسم العمرة 1444 هجريا ناجح جدا حتى الآن، وكل الرحلات تسير في موعدها، ولا توجد أي حالات تكدس بالمطارات المصرية أو السعودية بالنسبة للمعتمرين المصريين.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا أن كل رحلات موسم العمرة 1444 هجريا جرى تنفيذها عبر الرحلات الجوية فقط، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة 2023 ألغت رحلات العمرة البرية.

وأشار إلى أن أسعار موسم العمرة 1444 هجريا منذ بداية أولى الرحلات 5 أكتوبر الماضي وحتى الآن تراوحت ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن تلك الأسعار تعتبر أقل من أسعار برامج العمرة خلال العام الهجري الماضي 1443، والذي اقتصر فيه تنظيم رحلات العمرة بمصر على 3 أشهر فقط هي رجب وشعبان ورمضان.