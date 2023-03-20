أوكرانيا: قصف روسي على قرية بمنطقة «زابوريجيا»

أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية في «زابوريجيا»، قصف القوات الروسية، مساء أمس الأحد، لقرية «نوفودانيليفكا» بالمنطقة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين.

من جانبه، أعرب نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، عن استعداد بلاده لسد الثغرات في تسليح بولندا التي ستنتج عن إمداد وارسو لـ أوكرانيا بطائرات «ميج 29»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس بولندا أندريه دودا، إن «كييف» ستستقبل أول أربع مقاتلات «ميج 29» من وارسو في الأيام المقبلة.

دعوات لوقف فوري لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، دعا آلاف المتظاهرين الفرنسيين، في «مسيرة من أجل السلام»، انطلقت بالقرب من موقع «مجلس الشيوخ» وقف فوري لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وانسحاب «باريس» من حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ورفع المتظاهرون لافتات: «أوقفوا الحرب التي أثارتها الولايات المتحدة والناتو».