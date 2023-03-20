محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرستي النصر والفيروز في الطور بتكلفة 14 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص، إن طلاب التربية والتعليم بالمحافظة يمتلكون مواهب عديدة في كافة المجالات، موضحاً أن المستوى العلمي للطلاب والطالبات في تقدم مستمر، مشيدا بمستوى الطلاب في الفنون والعلوم.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ مدرستي حي النصر والفيروز التابعتين لإدارة طور سيناء التعليمية بتكلفة 14 مليون جنيه، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، السيد عوض عضو مجلس النواب، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد هيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

28 فصلا دراسيا

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مدرسة حي النصر الإسكان الاجتماعي تخدم ما يقرب من 5 آلاف أسرة، وعدد الطلاب المقيدين يصل إلى 1500 طالب وطالبة.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن مدرسة حي بمدينة طور سيناء، عبارة عن مجمع تعليمي شامل يتضمن 28 فصلا دراسيا، ومعامل مجهزة وحجرات أنشطة وصالات متعددة الأغراض وغرفة للمعلمين وغرفة للحارس بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه.

مدرسة الفيروز

وأوضح محمد عقل أن مدرسة الفيروز التي افتتحها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عبارة عن 11 فصل تعليم أساسي من مرحلة رياض الأطفال حتى إعدادي، على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وخلال جولته بطور سيناء شهد المحافظ إطلاق اسم الشهيد عصام عبد الكريم علي مدرسة الأمل الابتدائية، وشهد المحافظ عروض فنية قدمها طلاب مدرستي الفيروز وحي النصر وتفقد معارض المدرستين، ومنح بعض الطلاب مبالغ مالية مكافاة لهم.