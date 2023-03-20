مذيع الشارع للرئيس باحتفالية المرأة: «مش متعود على القاعات.. ومبسوط إني معاكم»

أعرب أحمد رأفت المعروف بـ«مذيع الشارع»، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

وقال أحمد رأفت: «مش متعود على جو القاعات، دايما ببقا في الشمس على طول، دايمًا عرقان وكدة، مبسوط إني مع حضراتكم»، مضيفًا «عملنا فيلم اسمه كلام من القلب، كنا بنصوره مع سيدات مصريات فضليات، كل واحدة فيهنّ عندها قصة وطويلة جدا، ناس ميعرفوش إننا هنتكلم عن إيه ولا الفيديو هيتذاع فين، وإن حضراتكم هتشوفوه».

وتابع مذيع الشارع: «قبل التصوير كنت بحاول تخفيف توترهنّ حتى يكن قادرات على التحدث بحرية أكبر، سألتهنّ كم مرة قلتن أنا سايبة لكم البيت وماشية، وكل قالوا إحنا قولنا كتير.. ربنا يشفي كل سيدة مصرية ويخلي لنا كل أم مصرية، وحابب أقول إن الفيلم اسمه (كلام من القلب)».