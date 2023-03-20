ندوة تبحث آليات تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية بالقطاع السياحي

أوصت ندوة «المرأة والسياحة.. شراكة وتجارب»، والتي أقامها المنتدى العالمي لخبراء السياحة، بضرورة تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها خلال عملها بالقطاع السياحي.

توفير المناخ الملائم لعمل المرأة بالسياحة

وأكدت التوصيات الصادرة في نهاية أعمال الندوة، ضرورة تعظيم قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها، وتوفير المناخ الملائم لعمل المرأة بالسياحة وتدرجها للوظائف العليا ومراعاة أحوالها الاجتماعية.

ودعت التوصيات الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل، والعمل على دراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، وحمايتها من كل أشكال العنف المادى والمعنوى ضدها، وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية للمرأة المصرية.

مكانة المرأة في الأديان السماوية

ومن جهته أشار اللواء حمدي لبيب، عضو مجلس إدارة المنتدى العالمي لخبراء السياحة، إلى المكانة التى وضعتها الأديان السماوية للمرأة والحقوق التي أنزلها المولى فى كتابه الكريم والتى تضمنت أسمى معانى التكريم، كما استعرض الأدوار المهمة للمرأة المسلمة في المعارك والغزوات الإسلامية في عهد رسولنا الكريم، وما قامت به من دعم للمرض والمصابين في هذه المعارك والفتوحات الإسلامية.

ومن جهته، أثنى الدكتور وائل محمود عزيز، رئيس المنتدى العالمي لخبراء السياحة، على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في القطاع السياحي، مشيراً إلى ما تم تحقيقه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورها، من خلال تعظيم أداء المجلس القومي للمرأة، وإدراج محور المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية، والتأكيد على تمكين المرأة في العمل على مستوى الدولة وخاصة في القطاع السياحي.

مبادرة «ختم المساواة بين الجنسين»

من جانبه، قال سعيد جمال الدين، الأمين العام للمنتدى العالمي لخبراء السياحة، إن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الواعدة لتمكين المرأة اقتصادياً، لافتا إلى أن زيادة مشاركة المرأة به سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم اقتصاد الدولة.

وأكد، أن المنتدى العالمى لخبراء السياحة يسعى للترويج لمبادرة «ختم المساواة بين الجنسين»، والذي يصدق على المساواة بين الجنسين في فنادق وشركات سياحية، لتنفيذ مبادئ تمكين المرأة ووضع الخطط التدريبية بالتعاون مع الهيئات المعنية للارتقاء بالعنصر البشري من النساء والفتيات، من خلال تحسين مهاراتهم، عبر برامج التوجيه والتدريب للحصول على الأدوات والمعرفة اللازمة في السوق.

ولفت «جمال الدين» إلى أن هذا التوجه يتيح الفرصة للمرأة للمنافسة في سوق العمل، في ظل الإحصاءات التي تشير إلى تمثيل حجم المرأة في العمل بالقطاع السياحي المصري بنسبة تقترب من 5% فقط من قوة العمل، بينما نسبتها على المستوى العالمي تصل لنحو 54%، وفي القارة السمراء 68%.

وشهدت الندوة، التي شارك فيها نخبة من خبراء السياحة ورجال المجتمع المصري، حواراً بين المنصة والحاضرون حول حقوق المرأة العاملة والتعديات التي تتم من بعض المؤسسات السياحية والفندقية في الحقوق التي يكلفها لها القوانين واللوائح.