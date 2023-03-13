وزير السياحة يبحث آليات زيادة حركة الوافدين من سنغافورة إلى مصر

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة، التقي دومنيك جوه سفير دولة سنغافورة في القاهرة، اليوم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

فرص الاستثمار الفندقي بين مصر وسنغافورة

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه خلال اللقاء تمت مناقشة أوجه التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من سنغافورة إلى مصر، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من جانب السائحين بسنغافورة لزيارة المقصد السياحي المصري، كما تم بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي.

الترويج للمقصد السياحي المصري بسنغافورة

وأشارت إلى أن اللقاء شهد ايضا الويبنار (Webinar) المقرر عقده بين مسؤولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ونظرائهم في دولة سنغافورة، خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون للترويج للمقصد السياحي المصري في سنغافورة وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لمنظمي الرحلات في سنغافورة لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمصر.

وأوضحت وزارة السياحة أن اللقاء شهد أيضا الحديث عن ورشة العمل الخاصة بمعرض NATAS Holidays 2023، الذي سيُقام بدولة سنغافورة في شهر أغسطس القادم وإمكانية مشاركة مصر في هذا المعرض بجناح للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين في فعاليات المعرض بمقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.

وعلى المستوى الأثري، أوضحت وزارة السياحة ان اللقاء تطرق أيضا للحديث عن بعثة أثرية من سنغافورة تقوم بعمل حفائر أثرية في مصر في منطقة برانيس بمحافظة البحر الأحمر.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء حضره كل من يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.