رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«العفو الرئاسي» تعلن الإفراج عن 85 غارما وغارمة بمناسبة عيد الأم ورمضان

كتب:

محمد أباظة
02:02 م | الإثنين 20 مارس 2023
الغارمات

الغارمات

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك.

العفو عن الغارمين والغارمات

وقال «العوضي» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الإثنين: «عفو رئاسي عن جميع الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك».

عدد المفرج عنهم

وتابع طارق العوضي، أنّ قرار العفو تم تنفيذه منذ صباح اليوم، وشمل العفو عن 40 سيدة و45 رجلا من الغارمين والغارمات.

اقرأ المزيد:

عضو «العفو الرئاسي»: مبادرة «كتف في كتف» تخفف العبء عن المواطنين

بالأسماء لجنة العفو الرئاسي تكشف عن قائمة الـ30 المفرج عنهم في مارس 2023

«العفو الرئاسي» لإيمان الحصري: نعمل بوتيرة متسارعة لنظر كل طلبات الإفراج

«العفو الرئاسي» تعلن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.