«العفو الرئاسي» تعلن الإفراج عن 85 غارما وغارمة بمناسبة عيد الأم ورمضان

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك.

العفو عن الغارمين والغارمات

وقال «العوضي» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الإثنين: «عفو رئاسي عن جميع الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك».

عدد المفرج عنهم

وتابع طارق العوضي، أنّ قرار العفو تم تنفيذه منذ صباح اليوم، وشمل العفو عن 40 سيدة و45 رجلا من الغارمين والغارمات.