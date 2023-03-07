بالأسماء لجنة العفو الرئاسي تكشف عن قائمة الـ30 المفرج عنهم في مارس 2023

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، منذ قليل، أسماء المفرج عنهم، ضمن قائمة العفو الجديدة المعلن عنها في 6 مارس 2023، التي تضمن 30 شخصًا، من المحبوسين من غير المتورطين بعنف، ممن لا ينتمون لجماعات إرهابية، موجهةً الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للجنة، وكذلك بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية، على جهودهم المشكورة، لإنجاح عمل اللجنة.

أسماء دفعة المفرج عنهم

كشف النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن أسماء المفرج عنهم، التي جاءت كالتالي:

1- أحمد حسين أحمد يوسف.

2- أحمد عوض أبو الحسن محمد.

3- أيمن رجب إبراهيم إبراهيم.

4- جابر عبد الرازق محمد نصار.

5- جمال سليمان محمود سليمان.

6- حسين أحمد عبد الدايم حسين.

7- حسين شحاتة حسين عبد الجواد.

8- رجب أحمد حرز الله.

9- طارق طلعت محمد موافي.

10- محمد عصام علي حسين جبريل.

11- أحمد جمعة محمد صابر.

12- أحمد فرج محمود أبو جليلة.

13- السعيد البهي الشافعي الرفاعي.

14- رزق محمد أحمد محفوظ.

15- محمد علي علي حجر.

16- محمد فوزي عبد الحميد الشوارة.

17- محمد محمود حسن عيد.

18- محمد نجم محمد يوسف.

19- ممدوح حسن علي حسام.

20- مؤمن السيد حافظ السيد.

21- وجدي عزت أنيس السيد.

22- خالد أشرف محمد السعيد أبو راس.

23- محمد جمال يوسف عبدالغفار خليفة.

24- محمد مسعود محمد أبو سالم أحمد.

25- حسن صابر عيد حسن.

26- راوي محمد راوي محمد سعد.

27- عصام الدين سعيد حسانين.

28- عيد صابر عيد حسن.

29- محمد زينهم سالم العايق.

30- محمد نشأت فاروق صديق.

لجنة العفو الرئاسي

وأكد أعضاء لجنة العفو الرئاسي أنّ اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة، وأخرى غير معروفة، لأن خروج أي محبوس نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، مؤكدين على أنّ ملف دمج المُفرج عنهم مهم للغاية، وتحقق فيه اللجنة نجاحات خلال الفترة الأخيرة.