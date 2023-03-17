عضو «العفو الرئاسي»: مبادرة «كتف في كتف» تخفف العبء عن المواطنين

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن احتفالية مبادرة «كتف في كتف» المقامة اليوم في استاد القاهرة، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دليل على تقدير الدولة المصرية لأهمية الدور الذي يلعبه العمل الأهلي التنموي في مصر، مؤكدا أن كلمة الرئيس اليوم جسدت إرادة الشعب وقيادته في إحياء الوطن، وبعث بعدة رسائل لتحقيق التنمية الشاملة.

مبادرة كتف في كتف تأتي في توقيت مهم

وأشار «السقا» إلى أن مبادرة «كتف في كتف» تأتي في توقيت مهم يضيف لها أهمية وأولوية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم ودعم 6 ملايين أسرة بدعم غذائي ومادي، ومعنوي، وتوزيع كراتين وإدخال البهجة على الأطفال بتوزيع فوانيس رمضان، إذ تعد المبادرة نموذجا مشرفا للتكاتف المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والوقوف بجانبهم في ظل الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تواجه العالم نتيجة التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، ما يجعل لتلك المبادرة صدى إيجابي لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

«كتف في كتف» تعد الحدث الخيري الأكبر خلال السنوات الأخيرة

وأوضح عضو العفو الرئاسي، أن مبادرة «كتف في كتف» تعد أحد أكبر وأهم المبادرات الإنسانية في تاريخ العمل الأهلي، مشيرا إلى أنها تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء، بالإضافة إلى أنه تشمل توزيع 6 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر، بما يكفل تأمين الغذاء لهم وللتخفيف عليهم، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف كريم السقا لـ«الوطن»، أن هذه المبادرة تعد الحدث الخيري الأكبر خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثل مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع، بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري بالتوازي مع المؤسسات الحكومية.

وأشار السقا، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أصبح لديه قاعدة بيانات لأكثر من 37 مليون مستفيد، وهو ما يسّر الوصول للمستحقين بكل مكان بصورة واضحة، وأصبح يضم الآن أكثر من 34 مؤسسة من أكبر المؤسسات والجمعيات التي تعمل بالعمل الخيري في مصر، كما أنه ساهم في وجود تنسيق بين هذه المؤسسات والجمعيات في تقديم المساعدات للمواطنين.