«العفو الرئاسي» لإيمان الحصري: نعمل بوتيرة متسارعة لنظر كل طلبات الإفراج

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإتمام عملية الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بأي أعمال خاصة بالعنف أو غير منتمين لتنظيمات إرهابية، مشددًا على أن اللجنة تحظى بدعم كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «تأتي هذه القائمة ضمن سلسلة طويلة من القوائم التي ظهرت في الفترة الماضية، ونسعى من خلال هذه القوائم المتتالية إلى العمل بوتيرة متسارعة ولكن بنفس المقدار من الدقة لنظر كل الحالات».

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «نطمئن الجميع دائما بأن اللجنة لن تتسبب في خروج أي شخص يمثل مساسا بحياة المصريين، كما أن الجهود الكبيرة والمبذولة من جانب النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية تمثل أهمية قصوى في نجاح عمل اللجنة، بالإضافة إلى القوى السياسية والحزبية التي تلعب دورا كبيرا في ذلك».