تفاصيل دعم «التضامن» لرعاية وتمكين المرأة.. 3.5 مليون مستفيدة من «تكافل وكرامة»

تحمل الدولة على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن وكفالة حقوق الإنسان، لتؤكد التضامن بذل كافة الجهود لتوائم سياساتها وبرامجها تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت وزارة التضامن وفق تقرير رسمي صادر عنها أنه تم العمل على ما يلى:

دعم التضامن للمرأة

- 76% نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي « تكافل وكرامة» من السيدات بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 24% فقط.

- 3.5 مليون سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» والمشروط بالصحة والتعليم وتلقى السيدة المستفيدة لكل أوجه الرعاية الصحية .

- 6 ملايين سيدة تحصل على معاشات تأميينة بنسبة 58% .

- 3 ملايين سيدة مؤمن عليهم بنسبة 22 % .

- 1000000 بطاقة رقم قومي تم استخراجهم للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

- 380 ألف مشروع متناهي الصغر تم تمويلهم من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة تبلغ 3.2 مليارات جنيه مصري.

- 516 ألف سيدة من ذوات الإعاقة يحصلن على ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا كدعم نقدي.

- 440 ألف سيدة يتم دعمهن من كبار السن.

- 10 مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف، وتعتبر مراكز استضافة المرأة هي إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف.

20 ألف رائدة اجتماعية

- 2,5 ألف رائدة اجتماعية تم زيادتهن إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، وتم تنفيذ عدد من الحملات منها حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة.

- 1000 رجل سيتم الإستعانة بهم لأول مرة كرائد اجتماعى، من أجل العمل على زيادة الوعى، كما يتم تنفيذ مرصد الأسرة لقياس تغير الاتجاهات.

- 12 رسالة استهدفهم برنامج « وعى» للأسرة المصرية للتنمية المجتمعية، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة.

- 3.6 مليار جنيه سنويا لدعم 744 ألف سيدة معيلة .

- 6.7 مليون سيدة تم زيارتهن من خلال الرائدات الإجتماعيات ومثقفات « 2 كفاية » للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة .

- 7000 سيدة قمن بزيارة عيادات الصحة الإنجابية من أجل الحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن وتوعيتهن بفوائد المباعدة بين الولادات .

- 30 مليون مستفيد من تنفيذ الحملات التوعوية مثل حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة .

-4,603,151 عدد المترددين على منصة «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من جميع المحافظات.

- 505,658 شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج «مودة» لإعداد المقبلين على الزواج، بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث.

- 27.500 سيدة تم تدريبهن على صناعات حرفية وتراثية بمشروعات الأسر المنتجة ، ومشروعات برنامج «فرصة» للتمكين الإقتصادى .

- 420 من السيدات وأولادهن استفادوا من صندوق النفقة ، من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

- 105.300 عدد المستفيدات من النوادى النسائية ونوادى المسنات .