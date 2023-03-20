المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، 3 متهمين لإدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، بالسجن المؤبد ببولاق الدكرور.

كما قضت المحكمة معاقبتهم بالسجن لمدة 3 أشهر لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وتغريم كلًا منهم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 18707 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5580 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين في سبتمبر من العام الماضي 2022 في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بحيازة بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت أوراق القضية أنّ المتهمين حازوا وأحرزوا مخدر الـmdmben pinaca وهو أحد مشتقات مادة الـindazole Carboxamides، والمدرج على جدول المواد المخدرة في غير الأحوال المُصرح بها.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض «سكين، وسنجة»، دون ترخيص من الجهات المختصة أو مسوغ قانوني من الضرورة المهنية.