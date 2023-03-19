حبس شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالمرج على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لحوزتهما مواد مخدرة بالمرج بغرض الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بداية البلاغ

وصول بلاغ لقسم شرطة المرج في القاهرة بقيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس - سلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهت المتهمين اعترفا بمزاولتهما للنشاط بغرض الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما، وتحرر محضر بها واتخذت الإجراءات القانونية.

محام يوضح العقوبة

قال المحامي والخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأوضح «عبدالعظيم»، لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.