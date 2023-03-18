المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

قضت حكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام .

تفاصيل الواقعة والأخطار الأمني

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس بالعام الماضي 2022، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهمين «م،أ» سن 31 عاما سائق، شقيقه «أ.أ» سن 20 عاما طالب بتهمة إحراز جوهر مخدر الميثامفيتامين بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل في السلاح.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

ووجهت اتهامات للشقيقين بإشهار سلاح ناري ضد القوة الأمنية مطلقين منه أعيرة نارية صوبها لحملها بغير حق على الامتناع من عمل من أعمال وظيفتهم والقبض عليهما.