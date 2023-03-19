تجديد حبس تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المواد المخدرة بالتجمع الأول

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تم ضبطهم بكمية كبيرة من المواد المخدرة تجاوزت الـ 45 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما أكدت تحريات رجال الشرطة قيام 4 عناصر إجرامية بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة متخذين من دائرتي قسمي شرطة (التجمع الأول – أول السلام ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرتي قسمي شرطة (التجمع الأول – أول السلام ).

838000 قرص مخدر

وقام رجال الشرطة بضبطهم وبحوزتهم «838000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس «الشابو» وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الأفيون– 25 قرص لعقار إكستاسى المخدر – كميات من الأدوات والمواد التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة – سيارتين – مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية» – 7 هواتف محمولة).

وعقب مواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 45,000٫000 جنيه تقريبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة، أوضح محمد حسن المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد، حال تيقن المحكمة من اتجار المتهم فيها، وسبق اتهامه في قضايا مشابهة وضبطه بالمواد المخدرة متلبسا.

وأضاف أن العقوبة قد تكون مخففة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة والمبالغ المالية المضبوطة مع المتهم لحظة القبض عليه.