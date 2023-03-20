وزير العدل: انتهينا من قانون الأحوال الشخصية بأحكامه الموضوعية والإجرائية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بعمل قانون جديد للأسرة المصرية، يواكب العصر ويحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، ويراعي المصلحة الكبرى للطفل.

وأضاف مروان، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها قناة إكسترا نيوز، أنّه جرى الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية بكل أحكامه الموضوعية والإجرائية، وحاليا هم في فترة مراجعة الصياغة لضبطها، لكنه تم الانتهاء من كامل المشروع من الناحية الموضوعية والإجرائية.

وتابع وزير العدل، أنّ هناك مشروع قانون آخر خاص بصندوق الأسرة المصرية، وهناك صندوق قائم حاليا، لكن الرئيس السيسي وجّه بالتوسع في خدماته وفي المبالغ المقدمة للأسرة المصرية، لذلك كان يجب البحث عن موارد أخرى وبعض المصادر التي تدخل بها موارد للصندوق دون أي تحميل أي أسرة مصرية أعباء إضافية أو مستحيلة مهما كان مستوى الأسرة المادي.