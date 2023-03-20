السيسي: قضية الغارمات تشغلني منذ 9 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قضية الغارمات تشغله منذ أن كان وزيرا للدفاع، وتحديدا منذ 8 أو 9 سنوات، موضحا: «موضوع الغارمات يعني أنّ هناك سيدة لجأت إلى الاستدانة، لتنفيذ مشروع أو تجهيز ابنتها، لكنها عجرت عن السداد».

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أنّ الدولة فكرت في حل لهذه المشكلة، وجاء صندوق دعم الأسرة، متابعا: «أتمنى من السيد وزير العدل، أن يطمئنكم إلى أنّ الانطباع عن حجم الطلاق في مصر غير حقيقي، فلدينا إحصائيات كاملة ودقيقة على مدار عشرات السنوات».