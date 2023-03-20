الانتهاء من تطوير 54 مكتب بريد في مراكز مبادرة «حياة كريمة» بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية، الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 54 مكتب بريد من إجمالي 67 مكتبا بالمراكز المنفذ بها مبادرة حياة كريمة، كما يجري العمل حاليًا في 13 مكتبا آخر لتقديم خدماتها للمواطنين.

وتضمنت أعمال التطوير تزويد مكاتب البريد بأحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءتها الإدارية والفنية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر في القطاعات المختلفة الحكومية والمالية والبريدية، كما تم إضافة الصراف الآلي ATM إلى الخدمات.

وشملت خطة التطوير التوسع في نوعية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد، مثل خدمات تكافل وكرامة وصرف المعاشات وخدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير شركات المرافق.

وتضمن التطوير أيضا خدمات نقاط البيع POS والحوالات الخارجية الواردة IFS والحوالات الداخلية وخدمات الشباك الشامل وخدمات البريد السريع، كما تم تزويد المكاتب بشباك مخصص لذوي الهمم للتسهيل والتخفيف عليهم.

تطوير مكاتب بريد البحيرة

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة للحفاظ على الثقة التي يحظى بها البريد لدى المجتمع المصري.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد كونها أصبحت منفذاً لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي إلى جانب الخدمات البريدية المقررة.

مبادرة حياة كريمة في البحيرة

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وفي إطار رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي والشمول المالي.