وزير العدل: توثيق الطلاق هدفه التحقق من وقوعه كاملا بكل أركانه وشروطه

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تناقش مع فضيلة المفتي حول موضوع توثيق الطلاق، مشيرًا إلى أنَّه الهدف من ذلك هو التحقق من وقوع الطلاق كاملا بكل أركانه وشروطه الشريعة، متابعًا أنَّ عدد الإفتاءات التي وردت إلى دار الإفتاء كان حوالي 250 أو 240 ألف حالة إفتاء عن الطلاق، وكانت هناك حالتان فقط تحتسب طلاقًا صحيحًا، وذلك بناءً على نقاش دار بين المفتي ووزير العدل من قبل، لافتاً إلى أن «مفتي الجمهورية قال إن توثيق الطلاق وجوبي لأن 240 ألف ثبت منهم حالتين فقط».

وردّ مفتي الجمهورية الدكتور محمد مختار جمعة على كلام وزير العدل بقوله: «تم عمل فتاوى الطلاق على مدى 5 سنوات من الآن تحديدًا، ونتائج هذه المراحل تُعرض علينا»، متابعًا: «5 آلاف فتوى في 12 شهرا بإجمالي 60 ألف فتوى حول الطلاق، وعلى مدار 5 سنوات يكون الإجمالي يقارب 300 ألف فتوى طلاق».

وتابع: «الطلاق لا يقع إلا وفقا لـ3 مراحل»، مشيرًا إلى أنَّه لم يقع من إجمالي حالات الطلاق التي وردت إلينا سوى حالتين فقط أمرتهم بتوثيق طلاقهم، يحدث ذلك نتيجة التسارع في الألفاظ وحالات غضب عديدة لأسباب مختلفة.