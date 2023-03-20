إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة في أبو حماد بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة تابعة لهيئة الأوقاف بناحية أبوحماد والمقامة على مساحة 85 فدانا تقريباً لوجود آثار طيور وبقايا مخلفات تعلو سطح المياه، بالإضافة إلى تغيير في لون المياه يسبب تلوثاً بهذه المزارع، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة بأبو حماد

ومن جانبه أشار المهندس محمد النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بمحافظة الشرقية، أنه تم إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة والتعامل بكل حزم وقوة مع كافة المزارع السمكية المخالفة، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودة هذا النشاط المخالف مرة أخرى.

لجنة لمعاينة المزارع السمكية

وأشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتشكيل لجنة للانتقال على الطبيعة لعمل المعاينة اللازمة لـ35 مزرعة سمكية بناحية أبوحماد للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والوقوف على مراعاتها بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، تبين وجود بقايا مخلفات وتغيير في لون المياه مما يؤدي إلى تلوث هذه المزارع وإضرارها بصحة المواطنين.

وأضافت مديرة إدارة الثروة السمكية، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن عينة المياه غير مطابقة للمواصفات ووجود نفوق للأسماك ببعض الأحواض نتيجة للتغذية على مخلفات الدواجن والحيوانات بالإضافة إلى عدم وجود المسافة الكافية بين كل مزرعة وأخرى، والمزارع غالبيتها مزروعة بأسماك القراميط والمياه الموجودة ينبعث منها روائح كريهة وبها عكارة ولونها داكن والأحواض المستخدمة بحالة سيئة مما تمثل خطرا داهماً على صحة المواطنين.

أوضحت مديرة إدارة الثروة السمكية أن إزالة المزارع السمكية المخالفة جاءت تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 14540 لسنة 2022 م يزال بالطريق الإداري للمزارع السمكية ملك هيئة الأوقاف المصرية بالشرقية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.