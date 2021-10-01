4 شروط للتقدم للمزاد العلني على مزارع سمكية بنطاق دمياط

أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن طرح عدد من المزارع السمكية بزمام منطقة دمياط للتأجير بمزاد محلى والتى ستُعقد فى 4 أكتوبر المقبل بمقر المنطقة بشطا بجوار مدرسة الصنايع فى تمام العاشرة صباحًا.

4 شروط للتقديم للمزاد تعرف عليها

و للتعرف على الشروط العامة للتقدم للمزاد فتتمثل في التالي ...

غير مديون للهيئة وامتلاك بطاقة رقم قومى سارية

أولاً: ألا يكون المتقدم لجلسة التأجير مدينًا للهيئة، ولا بد من إرفاق ما يفيد بذلك بأوراق من الإدارة المختصة مع العلم أنه يتم تطبيق كافة القرارات والمنشورات المعمول بها بشأن المديونية.

ثانياً: على المتقدم إحضار بطاقة الرقم القومى سارية وتقديم البطاقة الضريبية وفي حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد الشراكة للجنة التأجير.

استكمال التأمين الابتدائي وتوكيل يسمح بحضور الممارسات

ثالثًا: يتم استكمال التأمين الابتدائي إلى التأمين النهائي على من يرسو عليه التأجير في ذات الجلسة وقبل الانتهاء منها.

رابعًا: في حالة وجود وكيل عن أي من الحضور يجب أن يتيح التوكيل له الحضور فى الممارسات أو المزاد المحلى أو المزاد العلنى وهل هذا التوكيل يتيح الحضور فقط أم اتخاذ باقى الإجراءات حتى إتمام الترخيص ويحتفظ بالأصل إذا كان توكيل خاص وبصورة من التوكيل العام مع توقيع أعضاء اللجنة عليه.

وعلى الراغبين فى التقدم للمزاد التوجه إلى مقر المنطقة لشراء كراسة الشروط مقابل مبلغ 300 جنيه.