توزيع مراكب وإنشاء مزارع سمكية.. وزيرة التضامن تكشف عن 3 مبادرات لصيادي كفر الشيخ

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان»؛ لرعاية صغار الصيادين.

ويستفيد من المبادرة 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

توزيع مراكب صيد على 135 سيدة

ووزعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ كفر الشيخ، خلال الفعاليات، مراكب صيد صغيرة لـ135 سيدة من الصائدات الأرامل اللائي لديهن رخص صيد سارية وليس لديهن مركب، كما سلمت لكل منهن صندوقًا مبردًا لحفظ حصيلة الصيد وبدلة صيد وشباك صيد.

كما تسلمت الوزيرة، بدل صيد لـ900 سيدة من صائدات البرارة.

مبادرة إحلال وتجديد 20 ألف مركب

وفي كلمتها خلال الفعاليات، أعلنت نيفين القباج عن ثلاث مبادرات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية «بر أمان» تتمثل الأولى في تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين والبالغ عددها طبقا للمسجل بهيئة الثروة السمكية نحو 20 ألف مركب، مشيرة إلى أن الوزارة ستتحمل 50% من تكلفة تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التي لا يزيد طولها عن 6 أمتار وتعمل في البحيرات الداخلية ونهر النيل، التي يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة، على أن يقوم الصياد بسداد نسبة الـ 50% الباقية.

كما ستساعد الوزارة الصياد في التخلص من المركب القديم من خلال إعادة تدويره وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إعادة تدوير المخلفات.

توفير سيارات مبردة جديدة لصائدي الأسماك

وأضافت أن مبادرة إحلال مراكب الصيد سيتم تمويلها في إطار خطة وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة ومنها العاملين في قطاع الصيد، ووفق معايير وشروط محددة لتحديد المستحقين لهذا الدعم من الدولة.

وأشارت إلى أن المبادرة الثانية هي تقديم تمويل ميسر من خلال بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة؛ لتوفير سيارات مبردة جديدة للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، بجانب تطوير سيارات النقل التي تمتلكها الجمعيات حاليا ولكنها غير مبردة بحيث يتم تزويدها بأجهزة تبريد، وهو ما سيسهم في تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمستهلكين وهو ما يسهم في مضاعفة دخول صغار الصيادين.

إنشاء مزارع سمكية للصيادين

وأوضحت القباج أن المبادرة الثالثة تتمثل في مساعدة الوزارة في إنشاء مزارع سمكية للراغبين من الصيادين وذلك بالتعاون مع المحافظات المختلفة التي ستقدم اراضي لإنشاء المزارع بها، وهيئة الثروة السمكية التي أعدت دراسة جدوي اقتصادية حول المشروع، كما ستشارك الهيئة بدعمها الفني في مراحل التنفيذ خاصة ما يتعلق بالتدريب وتشغيل المزارع.

وفي هذا الإطار، لفتت الوزيرة، إلى بدء تنفيذ مبادرة المزارع السمكية من محافظة كفر الشيخ وذلك تطبيقا لبروتوكول تعاون وقعته اليوم مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في مجال التمكين الاقتصادي.

ويتضمن البروتوكول 10 مجالات للتعاون تتمثل في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وضع خطة تشغيل خدمات التضامن بالمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة لتقديم خدمة الشباك الواحد، تنمية وتطوير تصاميم الحرف اليدوية المتوطنة والمميزة بالمحافظة، تسويق منتجات الأسر والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وتنظيم المعارض المشتركة لترويج منتجات تلك الأسر وكذلك المستفيدين من مشروعات البروتوكول، تقديم مقترحات بمشروعات صغيرة تتناسب مع القدرة الاقتصادية للفئات المستهدفة من الشباب والنساء، وإعداد دراسات الجدوى لها، وأخيرا تنفيذ المبادرة الرئاسية تتلف في حرير لتوزيع أنوال على الجمعيات الأهلية وصغار العاملين في صناعة السجاد والكليم اليدوي بمحافظة كفر الشيخ.

وحول مبادرة «بر أمان» التي بدأت مرحلتها الأولى من بحيرة الريان بالفيوم، مطلع مايو الماضي، أكدت القباج أن المبادرة تستهدف تطوير قطاع الصيد المصري وتعزيز قدرات صغار الصيادين، حيث يستفيد منها في مختلف مراحلها نحو 42 ألف صياد، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتركز على الصيادين بنهر النيل وتحديدا مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18.125 ألف صياد.

لجنة لدراسة تظلمات تمافل وكرامة

وفي إطار متصل، وجهت نيفين القباج، بتشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع مدير مديرية التضامن في كفر الشيخ؛ لدراسة وحل جميع تظلمات برنامج تكافل وكرامة بالمحافظة.

ومن جانبه، توجه محافظ كفرالشيخ بالشكر لرئيس الجمهورية، لإطلاقه المرحلة الثانية من مبادرة «بر أمان« بالبرلس، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلى أن المبادرة الرائعة لصالح الكادحين من الصيادين، جاءت في ظل العديد من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتوفير «حياة كريمة» ورعاية البسطاء والتي تعكس مدي اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.

واضاف المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له نظرة مستقبلية فيما يخص الثروة السمكية، حين عمل على تكريك بحيرة البرلس خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أنه قد واصل اهتمامه بالثروة السمكية من خلال اهتمامه الحالي بالصيادين وهو ما يؤكد حرص الدولة بذلك الشأن بشكل كامل.

وأوضح «نور الدين» أن مبادرة بر أمان، ساهمت في تنمية صيادي البرلس، كونها تهتم بجوانب عديدة لهم، ما بين أساليب الصيد، ورعايتهم الصحية، وأمورهم الأسرية، وتوفير زريعة لزيادة معدلات الصيد، مضيفًا أن الدولة المصرية تدعم الصيادين كونهم جزءا أساسيًا من اقتصاد الوطن، كما طالبتهم بأهمية تحديد النسل حفاظًا على صحة المرأة والحفاظ على حياة كريمة لهم.

بدروه، صرح الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بأن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، شهدت نجاحا كبيرا وإقبالا من الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، حيث حرص العديد من الصيادين على تجديد التراخيص الخاصة بهم لصرف مستلزمات الصيد، مضيفا أنه تم فتح باب التظلمات بالمرحلة الأولى مرة أخرى لمدة شهر تنتهي في سبتمبر 2021، نتيجة قيام العديد من الصيادين بتجديد ترخيص الصيد بعد الانتهاء من تاريخ توزيع المرحلة الأولى وذلك للحصول علي المستلزمات.