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الرئيس السيسي عن صندوق دعم الأسرة: «الحكاية كلها إسعاد الناس»

كتب:

هاجر عمر
03:18 م | الإثنين 20 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه «من حق الجميع التبرع لصندوق دعم الأسرة دون أن يكون لديه أمرًا يدفعه لذلك، كزواج أحد أبناءه مثلا، لأنه في هذه الحالة سيكون كفيلًا، بمعنى أنه يمنع حاجة الأسر».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، «الناس فاهمة أن الصدقة تتحط لناس فقرا أو لبناء جامع أو دار أيتام، لأ أبدًا.. حتى في موضوع زي كدة ممكن نتبرع، لأنه في النهاية أنت بتحمي مجتمع وبتحافظ على صلابته وقوته»، متابعًا «البعض لديه فهم ضيق للأديان، رغم إن الحكاية كلها إسعاد الناس».

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