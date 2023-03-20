وزير الخارجية يبحث مع ممثل الأمم المتحدة تنفيذ مخرجات «COP27»

عقد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، اليوم الاثنين، لقاءً مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل، على هامش فعاليات اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم، بأنَّ وزير الخارجية أشاد خلال اللقاء بدعم سكرتارية الاتفاقية الإطارية للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ العام الماضي، مما ساهم في نجاح المؤتمر في الخروج بالنتائج المنشودة، التي تعزز من العمل المناخي على مختلف الأصعدة.

اللقاء تناول كيفية تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنَّ اللقاء تناول كيفية تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ في إطار الإعداد للدورة المقبلة للمؤتمر (COP28) بالإمارات، خاصةً فيما يتعلق بالوفاء بتعهدات حشد التمويل لعمل المناخ، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ لإنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية الأكثر تضرراً.