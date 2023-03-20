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وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة في الدنمارك

كتب:

سحر المكاوى
02:58 م | الإثنين 20 مارس 2023
وزير الخارجية

وزير الخارجية

عقد وزير الخارجية، رئيس مؤتمر كوب27، لقاءً اليوم، مع وزير الدولة البريطاني لأمن طاقة جراهام ستيوارت، في إطار تقييم الموقف الحالي لتنفيذ تعهدات المناخ، ومتابعة مخرجات مؤتمر المناخ COP 27.

اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ اللقاء يأتي استمرارا للقاءات الوزير في كوبنهاجن.

جاء ذلك على هامش اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، ويعقد اجتماع كوبنهاجن الذي تستضيفه الدنمارك برئاسة مصرية إماراتية مشتركة، باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبوصف الإمارات العربية هي دولة الرئاسة القادمة للمؤتمر.

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بقلم سحر المكاوى