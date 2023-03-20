وزير العدل: صندوق دعم الأسرة يغطي نفقات المعيشة والأطفال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ فكرة صندوق دعم الأسرة قامت على أهمية أن يغطي المجتمع ككل، ولن يتم تطبيقه على جزء على المجتمع دون الآخر، متابعًا «المشروع للكل، دي آليات عمل حكومة وآليات عمل دولة، مش آليات عمل مؤسسات خيرية أو جمعيات أهلية، مع كل التقدير والاحترام لهم».

وزير العدل: صندوق دعم الأسرة يغطي متطلبات الزواج ونفقة الأطفال

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، في تعليقه على الموضوع، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، أنّ صندوق دعم الأسرة سيغطي نفقة المعيشة ونفقة الأطفال، ما يجعل المساهمة فيه فرضا على الجميع سواء كان مسلما أو مسيحيا، حيث سيتم صرفها على جميع المواطنين.