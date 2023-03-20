الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان المبارك غدا

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444 هجرية، الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، في دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

تحري الشهور القمرية

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أنّ جميع المحاكم الشرعية في الإمارات تقوم بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في المناطق الوسطى والشرقية والغربية بالإمارة، ومدينة العين والظفرة، متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.