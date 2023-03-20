«التنمية المحلية»: السماح لذوي الهمم وأسرهم بدخول الحدائق مجانا

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا في المحافظات، لتمكينهم اقتصاديا وتوفير دخل ثابت لهم، من خلال تقديم حلول مستدامة ومتكاملة، ودعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم، وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا خاصة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، اللواء أسامة جاد، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

دعم ذوي الهمم

من جانبه، أشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ وزارة التنمية المحلية تتعاون مع العديد من الوزارات والجهات بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لدعم ذوي الهمم وتمكينهم في مواجهة التحديات والظروف الطارئة والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم، ودعم المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم.

لدمج في المجتمع

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، يولي اهتماما خاصا بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ويصدر توجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية في الدولة بتقديم الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع، التي تتطلب الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية ونشر الوعي بحقوقهم.

دور الجمعيات الأهلية

وأشاد اللواء هشام آمنة، بدور جمعية رسالة للأعمال الخيرية في دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية الخاصة بذوي الهمم، لتمكينهم ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة منهم، مشيدا بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمساهمة في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّه وفقا للبرتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين، سيتم السماح بإقامة حفلات لأبطال التحدي من ذوى الهمم والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة التابعة للإدارة المحلية ومنح التراخيص، وتيسير الإجراءات الخاصة بذلك مجانا خلال عام 2023، والسماح لذوي الهمم وأسرهم بالدخول إلى الحدائق، في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية» مجانا خلال عام 2023.

من جانبه، قدّم الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، الشكر لوزير التنمية المحلية، على الدعم الذي تقدمه الوزارة لنجاح أنشطة الجمعية في المحافظات، مشيرا إلى أنّ الجمعية سنفذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين لتمكينهم للعمل بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة وتشجيع المكون المحلي، ما يساهم بإمداد القطاع الصناعي بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا.

وقال الدكتور شريف يحيى، مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة للأعمال الخيرية، أنّ الجمعية ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج ونجاح البروتوكول واستكمال التعاون والتنسيق الناجح بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة، من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الطوارئ للفئات الأكثر احتياجا وذوي الهمم، والاستفادة من خبرات وزارة التنمية المحلية في هذا الملف المهم.

وعقب توقيع البروتوكول، عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع رئيس جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بحضور اللواء أسامة جاد، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وقيادات جمعية رسالة، حيث جرى استعراض الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الجمعية على أرض المحافظات خلال العام الماضي في إطار التعاون بين الجانبين وكذا خطة العمل المستقبلية بما يحقق الهدف من البروتوكول.