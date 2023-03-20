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«الهجرة» تنظم تدريبات مجانية للمهندسين والفنيين خلال شهر رمضان

كتب:

منة عبده
09:01 م | الإثنين 20 مارس 2023
السفيرة سها جندي

السفيرة سها جندي

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

الأسبوع الأول من يوم الأحد 2 أبريل حتى 6 أبريل

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام.

وتابع المركز: «تدريبات للمهندسين والفنيين مقدمة من المركز المصري الألماني بالتعاون مع شركة سيمنز إنرجي خلال شهر أبريل رمضان2023، الأسبوع الأول من يوم الأحد 2 أبريل حتى 6 أبريل، ستتضمن إلكترونيات القدرة، الكترونيات صناعية، التصنيع باستخدام CNC ماكينة الفريزة، أساسيات تشغيل الدوائر الرقمية رولمان البلي، صندوق التروس والمضخات، إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الفريزة، وأساسيات اللحام». 

الأسبوع الثاني من يوم 9 أبريل حتى 13 أبريل

وأضاف المركز المصري الألماني، أن الأسبوع الثاني من التدريب، سيكون خلال الفترة من 9 أبريل وحتى 13 أبريل، وضم تدريبات حول تركيبات كهربائية، ساسيات تشغيل الدوائر الرقمية، أساسيات التحكم المبرمج، التحكم الكهربي بدوائر ضغط الهواء، إنتاج منتجات ذكية باستخدام آلة الخراطة، اساسيات اللحام، الاختبارات الإتلافية للحام. 

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهرجة، خلال المنشور، أن جميع التدريبات يجرى تسليم شهاداتها في آخر يوم تدريب ويتكفل المركز بمصاريف التدريبات والمواصلات اليومية من القاهرة للأكاديمية في العين السخنة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.