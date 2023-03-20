«التجمع»: العفو الرئاسي عن الغارمات قبل رمضان يؤكد حرص الرئيس على لمّ الشمل

أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن الغارمين والغارمات ممن يقضون مدة العقوبة في مراكز التأهيل والإصلاح، وتقديم المساعدة المالية لهم؛ لتمكينهم من مواجهة مصروفات شهر رمضان الكريم.

فؤاد: الرئيس السيسي يطلع على أعباء الأسرة

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ القرار يؤكد اطلاع الرئيس على التفاصيل اليومية الدقيقة التي تلقي بمزيد من الأعباء على الأسر المصرية، ويسعى بقدر المستطاع لتخفيف بعض هذه الأعباء، ويكشف القرار في هذا التوقيت عن إحساس الرئيس بالأبعاد الروحية والدينية لشهر رمضان لدى الشعب المصري، وحرصه على لم شمل أسر الغارمين و الغارمات وإسعادهم قبل الشهر الأكثر تأثيرا في وجدانهم.

«التجمع» يطالب بمعالجة ظاهرة الغارمين

ولفت مساعد رئيس حزب التجمع، إلى ضرورة معالجة ظاهرة الغارمين والغارمات بشكل جذري، مؤكدًا أنّ هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات، ووضع حد للظاهرة التي لم تستطع المبادرات والحلول المؤقتة القضاء عليها أو الحد منها.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم، قبل حلول رمضان، وذلك خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي حضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وننقلها فضائية «إكسترا نيوز».