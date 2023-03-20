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السيسي يصدر 8 قرارات لدعم المرأة.. أبرزها «الإفراج عن الغارمات»

كتب:

شريف سليمان
02:55 م | الإثنين 20 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 8 قرارات خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، والتي نقلتها فضائية إكسترا نيوز.

وجاءت القرارات كما يلي.

1- العفو عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل شهر رمضان.

2- تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وقطاع الأعمال.

3- زيادة فرص تدريب السيدات الوصول للمناصب القيادية بالدولة.

4- التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة لزيادة تمكين السيدات.

5- التوسع في دعم مشروعات الادخار والبرامج التنموية المختلفة للمرأة.

6- تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة الخاصة بالمراة.

7- تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن انشطة المجتمعات الصناعية.

8- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين.

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بقلم شريف سليمان