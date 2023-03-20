السيسي يصدر 8 قرارات لدعم المرأة.. أبرزها «الإفراج عن الغارمات»
كتب:
شريف سليمان
02:55 م | الإثنين 20 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 8 قرارات خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، والتي نقلتها فضائية إكسترا نيوز.
وجاءت القرارات كما يلي.
1- العفو عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل شهر رمضان.
2- تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وقطاع الأعمال.
3- زيادة فرص تدريب السيدات الوصول للمناصب القيادية بالدولة.
4- التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة لزيادة تمكين السيدات.
5- التوسع في دعم مشروعات الادخار والبرامج التنموية المختلفة للمرأة.
6- تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة الخاصة بالمراة.
7- تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن انشطة المجتمعات الصناعية.
8- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين.