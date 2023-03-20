مصرع شخص في تصادم سيارة نقل وميكروباص بأسيوط

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي بالقرب من قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من قرية منقباد دائرة المركز.

مصرع شخص في الحادث

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام «ي ع أ- 2379» وأخرى نقل تحمل أرقام «ل ي ب-5387»، ونتج عن الحادث وفاة مواطن يدعى مينا عطية مينا، مقيم مركز منفلوط.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.