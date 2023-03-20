تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان بعد دخولها العناية المركزة

تشهد حالة الفنانة شيرين الطحان استقرارا في الوقت الحالي، بعد دخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

تطورات الحالة الصحية لـ شيرين الطحان

وقال مصدر مقرب من شيرين الطحان، لـ«الوطن»، إنّ الزيارة ممنوعة عنها، لكن حالتها تشهد تحسنا طفيفا، حيث إنها كانت تعاني من مشكلات في القلب والرئة، كما يوجد نقص في مكونات الدم والبوتاسيوم.

محطات في حياة شيرين الطحان

ممثلة مصرية، ولدت شيرين الطحان في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم «45 يوم»، ومثلت بعدها في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: «رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا».

آخر أعمال شيرين الطحان

كان آخر أعمال شيرين الطحان مسلسل «رمضان كريم» عام 2017، وتدور أحداث العمل بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.