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«محصلش حاجة» برنامج يدعم القيم الإنسانية على راديو 9090.. درامي ساخر

كتب:

محمود الرفاعى
02:47 م | الإثنين 20 مارس 2023
بسنت بكر

بسنت بكر

أعلنت محطة «الراديو 9090»، تقديم موسم جديد من برنامج «محصلش حاجة» للإعلامية بسنت بكر، طوال أيام شهر رمضان المبارك، حرصا منها على دعم القيم الإنسانية والأخلاقية داخل المجتمع المصري.  

«محصلش حاجة» يدعم القيم الاخلاقية

وللموسم الثاني على التوالي تقدم الإعلامية بسنت بكر برنامج «محصلش حاجة» في قالب درامي ساخر، ويتناول البرنامج معالجة منظومة القيم الإنسانية وبعض السلوكيات الخاطئة التي طرأت على الشخصية المصرية تحت شعار «معلش محصلش حاجة» الجملة التي نالت من المفاهيم الصحيحة والقيم الإنسانية الأصيلة.

البرنامج يذاع طيلة أيام رمضان 

ويحاول البرنامج إلقاء الضوء على القيم الأخلاقية الجميلة المتعارف عليها، ومناقشتها بشكل سلس وبسيط يصل لكافة الناس ويضعهم على حافة التفكير ومراجعة أخلاقهم وسلوكياتهم وإنسانيتهم في علاقاتهم بعضهم البعض.  

البرنامج فكرة وتقديم الإعلامية بسنت بكر، ورشة الكتابة بسنت بكر ومحمد مصطفى، دراما إذاعيه محمد مصطفى، غناء وألحان وتوزيع إهداء من الموسيقار شادي مؤنس، كلمات التتر بسنت بكر، الإخراج الإذاعي محمد صلاح، إنتاج الراديو 9090، ويذاع  يوميا في تمام الساعة 1:10 ظهرا طوال شهر رمضان.

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بقلم محمود الرفاعى