دوللي شاهين تكرم أمهات مصر بأغنية «حبيبتي يا أمي»

طرحت الفنانة دوللي شاهين أغنية جديدة بعنوان «حبيبتي يا أمي»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» وعدد من المنصات السمعية.

دوللي شاهين تشدو للأم

وقالت دوللي شاهين، في تصريحات لـ«الوطن»: «الأغنية أقل هدية للأمهات في عيدهن، أنا أم وأصبحت أشعر بما كانت تفعله معي والدتي، وبالصعوبات التي كانت تقع في مسؤوليتها بسببي، ولذلك أحببت أن أشكر أمي وكل الأمهات في هذه الأغنية».

أغنية «حبيبتي يا أمي» من كلمات السيد على ألحان علاء الرواي، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر رامي سليمان.

وتقول كلمات الأغنية:

ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا أمي يا أجمل هدية

دانت يا قلبي اقرب من نفسي ليا ربنا يخليكي ليا

عمري مانسى يا أمي أنا فضلك عليا

دعوة منك بتحللي حياتي في عينيا

دانا لو جبت الدنيا دي ليكي ما يكفيش

ربنا ما يحرمني منك عمري مانسى يا أمي إن أنا حتة منك

دانا لو ضاقت بيا الدنيا ماليش غير حضنك ربنا ما يحرمني منك